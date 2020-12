Alle negativ, das ist in diesem Fall sehr positiv. Nach Angaben des Flughafens Fiumicino ist am Mittwoch der erste Langstreckenflug aus New York gelandet, bei dem alle Passagiere zuvor auf Covid-19 getestet worden waren. Und auch nach der Ankunft mussten sich die Fluggäste erneut einer Kontrolle unterziehen. Dadurch waren sie dann jedoch von einer 14-tägigen Quarantäne befreit. Nach Aussagen des Flughafenbetreibers waren alle 100 Passagiere negativ. Bereits im September wurde von der Fluggesellschaft Alitalia auf einigen Inlandsflügen eine allgemeine Testung aller Fluggäste ausprobiert. Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist der gesamte Flugverkehr in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie seit Anfang März gewaltig eingebrochen.

