STORY: Der mehrfache portugiesische Weltfußballer des Jahres Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien. Wie der neue Verein Al Nassr bekannt gab, hat 37-Jährige einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben, der bis 2025 gelten soll. Dort soll Ronaldo dann mit der für ihn bekannten Rückennummer 7 auf dem Trikot für Ruhm, Siege und viele Treffer sorgen. Die Fans des Vereins, der in der Hauptstadt Riad beheimatet ist, zeigen sich begeistert: AL-NASSR FAN, ASHRAF AlLHAMMAD: "Hoffentlich wird dieser Deal ein Erfolg für Al Nassr, für die Zukunftsvision sowie die Vermarktung des Clubs. Und er soll internationalen Ruhm bringen. Ich bin ein Fan von Al Nassr seit der Zeit des verstorbenen Vorsitzenden Abdulrahman Al Saud. Dies ist der größte Deal für Saudi-Arabien und die arabische Nation." AL-NASSR FAN, KHALED ALMAJED: "Ronaldo zu haben wird den Wert der saudischen Liga steigern. Schon, wenn man die ganzen Tweets und Aussagen zu diesem Wechsel sieht. All die Leute, die über dieses Geschäft sprechen. Es ist ein Deal, der so nie wieder passieren wird." Ronaldo hatte zuletzt bei Manchester United gekickt und war seit seinem Abgang bei dem englischen Klub vereinslos. Zu seinen größten Erfolgen zählt der EM-Titel von 2016, den er mit der portugiesischen Nationalmannschaft holte. Saudi-Arabien bemüht sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Auch bei diesem Plan soll der weltbekannte Fußballstar Cristiano Ronaldo eine Rolle spielen.

Mehr