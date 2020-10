Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte der portugiesische Fußballverband in einer Erklärung auf seiner Website am Dienstag mit. Der 35-jährige Top-Torjäger von Juventus Turin wird daher das Spiel der Uefa-Nations-League am Mittwoch gegen Schweden verpassen. Bisher zeige der Profi-Kicker jedoch keine Symptome und befinde sich in Isolation. Am vergangenen Sonntag stand der mehrfache Weltfußballer noch in der Anfangsformation des Europameisters Portugal bei der Partie gegen den Weltmeister Frankreich im Stade de France von St. Denis.

