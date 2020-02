Haben der Bundesnachrichtendienst und US-Geheimdienste gemeinsam über Jahrzehnte hinweg mehr als 100 Staaten ausgespäht, wie Medien berichten? Das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages hat am Mittwoch darüber beraten. Der Linken-Politiker André Hahn. "Und wir haben gedacht, der NSA-BND-Untersuchungsausschuss hätte dort etwas aufgedeckt, was jetzt, in den 2000er Jahren, stattgefunden hat. In Wahrheit läuft das alles schon sehr viel länger. Ich finde besonders schlimm und unverzeihlich, um ein Wort der Bundeskanzlerin jetzt mal aufzugreifen, dass der BND offenbar von Verbrechen, von 10.000-fachen Morden, von geplanten Anschlägen gewusst hat und offenkundig nichts dagegen unternommen hat." Den Geheimdiensten soll die Schweizer Firma Crypto AG geholfen haben. Medienberichten zufolge habe die Crypto AG bei ihrer Verschlüsselungstechnik absichtlich Sicherheitslücken eingebaut, um den Geheimdiensten Einblick zu gewähren. Der Verkauf der Verschlüsselungstechnologien, versehen mit einem "Hintertürchen", soll auch Geld in die Kassen der Geheimdienste gespült haben. Ein unglaublicher Vorgang, sagt Stephan Thomae von der FDP. "Offenbar hat der BND diese Einnahmen aus dem Verkauf der Geräte der Crypto AG auch verwendet, um Schwarze Kassen zu führen. Da fragt man sich, was ist mit diesen Geldern passiert. Man wüsste sehr gerne, wofür sind diese Gelder verwendet worden, wo sind sie eventuell verblieben?" Der CDU-Politiker Armin Schuster wiegelt ab. Er könne kein Fehlverhalten erkennen, sagt er. "Dafür habe ich aber auch nicht die geringsten Hinweise. Und ob das, was damals gemacht wurde, nicht legal war, das werden wir uns genau anschauen." Medienberichten zufolge soll es schon in den 1990 Jahren Hinweise auf eine Verbindung zwischen der Crypto AG und Geheimdiensten gegeben haben.