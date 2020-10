Die Demonstration anlässlich des Christopher Street Days fiel am Sonntag in Köln etwas kleiner und ruhiger aus als sonst. Dennoch waren mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Fahrrad-Sternfahrt angemeldet, was auch eine Seltenheit ist. Denn normalerweise wird hier getanzt, geraved und gesungen. "Och bislang ganz gut, auf dem Fahrrad ist ja okay und ich mein', wenn einer Erfahrung mit Organisationen von Riesenveranstaltungen hat, dann ist das der CSD, also die organisieren das schon richtig gut durch, muss ich sagen." Auf dem Gelände der Deutzer Werft kamen dann alle zusammen. Dort sei laut den Veranstaltern genug Platz gewesen, um die Abstandsregeln einzuhalten. "Also ich fühl' mich hier sehr, sehr sicher und ich finde, die halten sich auch ganz gut dran die Leute. Und das ist super, dass man demonstriert, aber eben die Regeln befolgt und das passiert hier hundertprozentig." Denn in Köln, wo das Feiern von Festen großgeschrieben wird, meldeten die Behörden am Sonntagmorgen eine Inzidenz-Zahl von knapp 60. Damit sind die Infektionen in dem Risikogebiet noch einmal deutlich angestiegen. Hier gelten seit Freitag Maskenpflicht, Kontaktverbot und ein nächtliches Alkoholverbot.

