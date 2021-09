CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg. Joachim Hermann verkündet das Ergebnis der Wahl zum neuen CSU-Chef. “Insgesamt abgegeben wurden 694 Stimmzettel. Ungültig waren neun. Gültig waren 685. Auf Markus Söder empfielen genau 600 Ja-Stimmen. Mit Nein stimmten 85. Das ist ein Wahlergebnis von 87,6 Prozent. Lieber Markus Söder, herzlichen Glückwunsch." (Markus Söder)“Ich bedanke mich sehr herzlich. Und wenn wir das Gleiche erzielen bei der Bundestagswahl, dann bin ich total happy. Herzliches Dankeschön. Viel Erfolg für unsere gemeinsame Sache. Dankeschön.” Zuvor betonte Söder in einer kämpferischen Rede den Regierungsanspruch der Union bei der anstehenden Bundestagswahl. “Es droht tatsächlich ein politischer Erdrutsch. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland könnte eine rot-rot-grüne Regierung an die Macht kommen. Und ich sage euch, und das ist die Aufgabe dieses Parteitages. Wir wollen keinen Linksruck in Deutschland und für alle Journalisten zum Mitschreiben. Wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben. Statt Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, liebe Freunde.” Der CSU-Parteitag wird am Samstag fortgesetzt. Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wird dann erwartet. Zurzeit liegt die Union in den Meinungsumfragen deutlich hinter der SPD mit ihrem Kandidaten Olaf Scholz.

