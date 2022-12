STORY: Im Bonner Cum-Ex-Prozess gegen den ehemaligen Steueranwalt Hanno Berger hat das Landgericht Bonn eine Freiheitsstrafe von acht Jahren verhängt. Berger habe sich in drei Fällen der schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht, sagte Richter Roland Zickler am Dienstag. Der Steuerexperte habe ganz erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt. Berger gilt als einer der geistigen Väter des Betrugssystems, mit dem sich Investoren eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden vom Finanzamt doppelt erstatten ließen. Die ursprünglich angenommene Schadenshöhe aus den Geschäften zwischen 2007 bis 2011 lag bei insgesamt gut 278 Millionen Euro. Gerlinde Keller, Sprecherin Landgericht Bonn: "Die Kammer hat zahlreiche Strafzumessungskriterien hier genannt, die zulasten des Angeklagten zu berücksichtigen waren. Die hohe kriminelle Energie, die besondere Bedeutung dieser Art von Wirtschaftskriminalität, der extrem hohe Steuerschaden, der dem Fiskus entstanden ist. Und dass der Angeklagte bis zuletzt eigentlich die Kammer davon überzeugen wollte, dass er doch recht getan hat." Das sieht Bergers Verteidigung allerdings anders: "Der Mandant hat ja sein Geständnis am Schluss noch einmal wiederholt. Es mag sein, dass seine Vorträge zwischendrin, über die Rechtslage, so wie er sie damals gesehen hat und auch seine sonstigen Rechtsausführungen den Eindruck erweckt haben, als wolle er sein Geständnis revidieren. Wir sehen das anders. Wir haben in der Tat erlebt, dass er da auch Einsicht gezeigt hat. Das mag sein, dass das Ganze in der Hauptverhandlung ungeschickt von ihm rübergekommen ist." Der 72-Jährige Berger werde das Urteil prüfen und dann über sein weiteres Vorgehen entscheiden, sagte sein Verteidiger.

Mehr