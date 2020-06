Das Biotechunternehmen CureVac will seinen potenziellen Corona-Impfstoff bis Mitte nächsten Jahres marktreif haben. Und nach Aussage von Fachleuten könnte CureVac - abhängig von den Studienergebnissen - bereits Anfang nächsten Jahres die Zulassung beantragen. Erste auswertbare Daten aus der klinischen Studie würden im September oder Oktober erwartet. Der Direktor des Instituts für Tropenmedizin in Tübingen, Peter Kremsner, über die Forschung am Corona-Impfstoff am Montag: "Das ist die erste Studie dieser Art, die wir jetzt in Tübingen machen, das erste Impfprogramme in der EU. Die zweite Impfstudie-Studie in Deutschland und wir haben am Donnerstag begonnen und jetzt bereits einige Probanden geimpft. Heute ist der zweite Impftag." CureVac ist nach der Mainzer Biotechfirma Biontech das zweite Unternehmen in Deutschland, das die Genehmigung für eine klinische Studie mit einem möglichen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus erhalten hat. Zu der aktuellen Studie noch mal der Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Peter Kremsner: "Das Interessante ist, dass wir jetzt sehr viele Probanden haben. Wir haben ja sehr viele Studien auch schon sonst gemacht gegen Malaria, gegen Grippe oder gegen noch viel mehr. Da ist es in der Regel auch kein großes Problem, Probanden zu finden. Aber manchmal müssen wir uns schon strecken." Insgesamt sollen rund 150 Teilnehmer in der Phase-1-Studie geimpft werden. Dabei soll die optimale Dosis sowie die Stärke der Immunantwort, die der Impfstoff auslöst, bestimmt werden. Abhängig von den Ergebnissen der Phase-1-Studie könnte bereits im Herbst eine größere Phase-2-Studie starten. CureVac stelle schon jetzt große Mengen des Impfstoffs her. Und eine weitere Produktions-Anlage sei bereits im Bau.