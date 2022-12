STORY: Die Verhandlungen in Dänemark haben einige Wochen gedauert. Doch nun ist es geschafft. Die neue Regierung rund um Mette Frederiksen steht. Wie die bisher nur geschäftsführende Ministerpräsidentin mitteilte, soll die Regierung sich aus rechten wie linken Parteien und aus der Mitte zusammensetzen. Die Vorsitzende der dänischen Sozialdemokraten, Mette Frederiksen, sagte am Dienstagabend, sie habe sich mit den Liberalen als wichtigster Oppositionspartei und der Moderaten Partei auf die Bildung einer Koalitionsregierung mit ihr als Ministerpräsidentin geeinigt. Nach Jahren der Minderheitsregierungen bekommt Dänemark somit wieder eine Führung mit eigener Parlamentsmehrheit. In den kommenden Tagen soll dann auch das neue Kabinett präsentiert werden.

