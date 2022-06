STORY: Die dänische Bevölkerung hat sich in einer Volksabstimmung für eine Beteiligung ihres Landes an der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU entschieden. Offiziellen Ergebnissen vom Mittwochabend zufolge stimmten 67 Prozent der Wahlberechtigten dafür. Die Entscheidung wird vor allem als ein bedeutender politischer Schritt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gesehen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von einem Signal an die Nato-Verbündeten in Europa und an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wenn Putin Frieden und Stabilität bedrohe, rückten alle näher zusammen. Mit der Zustimmung Dänemarks beteiligen sich nun alle 27 Mitgliedstaaten der EU an der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dänemark hatte sich 1993 in einem Referendum über den Vertrag von Maastricht Sonderrechte gesichert. Obwohl eine Mehrheit im Parlament die Abschaffung der Sonderrechte seit einiger Zeit befürwortet, hatte die dänische Bevölkerung solche Schritte bislang abgelehnt.

Mehr