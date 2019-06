Da ist was neu, im Staate Dänemark. Nach der Parlamentswahl im Königreich steht nun ein Regierungswechsel bevor. Die Auszählung der Stimmen in der Nacht zum Donnerstag ergab für den Mitte-Links-Block 96 Sitze und für die regierenden Liberalen 79. Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen löst damit den liberalen Ministerpräsidenten Lars Lökke Rasmussen ab. In ihrer Siegesrede sprach Frederiksen von einer Abstimmung über den Sozialstaat mit völlig eindeutigem Ausgang. Er werde ab jetzt in Dänemark die höchste Priorität genießen. "Zusammen haben wir Dänemark neue Hoffnung gegeben, Hoffnung, dass Wandel möglich ist und wir das Land verbessern können. Es ist ein großer, historischer Sieg." Frederiksen hat versprochen, nach Jahren der Sparprogramme die Sozialausgaben wieder zu erhöhen. Zugleich steht die 41-Jährige für eine harte Asylpolitik. Viele Dänen befürchten, dass weitere Einsparungen die Gesundheitsversorgung und das Bildungssystem schädigen könnten. In diesem Jahr haben sozialdemokratische Parteien auch Regierungen in Finnland und Schweden gebildet. Der bisherige Regierungschef räumte seine Niederlage ein und kündigte den Rücktritt seiner Regierung im Laufe des Tages an.