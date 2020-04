Seit Montag laufen die Bänder wieder im Mercedes Werk in Stuttgart -Bad Cannstatt. Nach vier Wochen Shutdown wegen der Corona-Pandemie. Langsam aber sicher werde die Produktion wieder hochgefahren, sagt Werksleiter Frank Deiss. Ähnlich ist das auch in den anderen Mercedes-Werken geplant. In Deutschland steht die Fahrzeugproduktion seit der zweiten März-Hälfte still - zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten, aber auch, weil die Autoverkäufe mit geschlossenen Geschäften einbrachen. Zudem erklärten die Hersteller, es fehlten Teile durch Probleme bei Zulieferern etwa in Italien. Er sei froh, dass jetzt hier wieder gearbeitet werde, sagt Werksleiter Deiss: "Und ich habe den Eindruck, dass unsere Mitarbeiter jetzt auch richtig froh sind, dass sie wieder arbeiten dürfen. Eine hochmotivierte Mannschaft. Und selbstverständlich müssen wir dafür sorgen, dass der Schutz der Mitarbeiter in dieser Ecke gewährleistet ist. Ich sag immer, noch deutlich besser als außerhalb des Werksgeländes. Und ich glaube, da haben wir alle Schutzmaßnahmen implementiert, die man machen kann." In den Bereichen, in denen nicht garantiert werden kann, dass die Mitarbeiter den nötigen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten können, müssen sie einen Mund- Nasenschutz tragen. Es wird darauf geachtet, dass sich Mitarbeiter unterschiedlicher Schichten nicht mehr begegnen. Auch die Pausenzeiten wurden entzerrt. Im Moment werde hier in zwei Schichten gearbeitet. Eine dritte Schicht könne jederzeit dazu kommen, sagt Deiss: "Müssen momentan abwarten, wie sich auch die Marktnachfrage entwickelt. Momentan machen auch die Zulieferanten mit, was sehr sehr gut ist. Das heißt wir haben einen sehr engen Austausch mit unseren Zulieferanten. Wir erleben auch gerade nicht, dass wir irgendwelche Probleme haben. Insofern bin ich optimistisch." Druck für eine sukzessive Aufhebung der Corona-Maßnahmen hatte unter anderem die Metall- und Elektroindustrie gemacht. Vielen Unternehmen würde das Wasser bis zum Hals stehen, erklärte der Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg Südwestmetall.