Der alte und der neue Vorstandschef von Daimler posierten gemeinsam für die Fotografen. Dieter Zetsche übergibt an seinen Nachfolger Ola Källenius. Der 49-jährige Schwede übernimmt die Führung des 130-jährigen Konzerns nach der Aktionärsversammlung, die am Mittwoch in Berlin stattfand. Dabei muss er sich gleich mehreren Herausforderungen stellen. Mitten im Wandel zur Elektromobilität kämpft Daimler mit schleppenden Verkäufen und sinkenden Renditen. Während sich die Rahmenbedingungen verschlechterten, machten hohe Investitionen und Entwicklungsausgaben dem Unternehmen zu schaffen. Daimler sei stark genug, um im Umbruch der Autoindustrie eine führende Rolle zu spielen, sagte Zetsche. "Ich bin mit mir völlig in Frieden, ich weiß, dass ein tolles Team da steht, was die Zukunft für dieses Unternehmen weiter gut gestalten wird und dem wünsche ich alles Glück und werde mit Freude das von der Seitenlinie beobachten. NACHFRAGE, OB DIE FETTEN JAHRE VOREI SEIEN: Das glaube ich nicht. Wir haben noch viele, viele gute Jahre bei Daimler vor uns. AUF DIE NACHFRAGE, WAS ER SEINEM NACHFOLGER MIT AUF DEN WEG GEBE: Dass er seinen eigenen Weg gehen soll. Ich weiß, dass er alle Fähigkeiten mit seinem gemeinsamen Team, mit seinem Team insgesamt gemeinsam hat. Und ich bin überzeugt, er wird vieles weiterführen, auch neue Wege gehen, und es wird gut sein für das Unternehmen." Daimler wolle die Kosten im gesamten Unternehmen senken, sagte Zetsche. Dabei stehe alles auf dem Prüfstand. Die Details zum Kostensenkungsprogramm werden gerade vom neuen Daimler-Chef Källenius ausgearbeitet. Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr schrumpfte das Ergebnis bei Daimler im ersten Quartal weiter. Die schwächere Autokonjunktur weltweit, aber auch interne Probleme in der Produktion ließen den Pkw-Absatz in der Hauptsparte Mercedes-Benz absacken.