Freitagfrüh an der Frankfurter Börse. Ein Händler stellt den ersten Kurs des vom Autobauer Daimler abgespaltenen Unternehmens Daimler Truck am Freitag mit 28 Euro fest. Damit wird der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller bei seinem Börsendebüt mit 23 Milliarden Euro bewertet. Gleichzeitig zur traditionellen Börsenglocke ertönte auch die Hupe eines Lkw von Daimler Truck. Der Börsenwert liegt allerdings am unteren Rand der Schätzungen von Analysten, die auf bis zu 40 Milliarden Euro gehofft hatten. Für die Daimler-Aktionäre hat sich die Abspaltung des Geschäfts mit Lkw und Bussen nach 125 Jahren unter einem Dach trotzdem gerechnet. Denn sie hatten für je zwei ihrer Aktien ein Papier der Daimler Truck AG ins Depot gebucht bekommen. Rechnerisch hat sich die Abspaltung also für sie vorerst durchaus gelohnt. Ola Källenius, CEO der Daimler AG zeigte sich am Freitag in Frankfurt äußerst zufrieden: "Es ist sehr wichtig. Die Automobilindustrie befindet sich in einer grundlegenden Transformation. Und jetzt zwei starke Industrie-Unternehmen, einerseits für Pkw und Van und andererseits für Trucks und Busses, können jetzt in dieser Transformation gestärkt gehen mit Agilität und Unternehmertum." Voraussichtlich im März dürfte Daimler Truck neben Mercedes-Benz in den Leitindex Dax der 40 größten Unternehmen an der deutschen Börse einziehen - falls die Aktie nicht noch einbricht.

