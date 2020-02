Daimler will nach dem erneuten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr den Sparkurs verschärfen, sagte Konzernchef Ola Källenius. Der größte Teil der Einsparungen müsse durch weniger komplexe Produktion erzielt werden. Doch auch beim Personal seien Einschnitte notwendig. "Ich sage nicht, dass das easy going ist. Aber die Maßnahmen, die wir 2019 eingeleitet haben, die fangen an, Traktion zu bekommen. Für die ersten sechs, sieben Wochen, jetzt in dem Jahr, sind wir hier on track, dass wir diese Savings, die wir definiert haben, auch liefern können. Bei den Personalkosten haben wir im Herbst präsentiert und dabei bleibt es, dass wir bis Ende 2022 1,4 Milliarden Euro Personalkosten pro Jahr sparen wollen." Seit seinem Antritt im Mai musste Källenius schon dreimal das Gewinnziel kappen. Im vergangenen Jahr sackte das Nettoergebnis fast um zwei Drittel auf 2,7 Milliarden Euro ab, nachdem der Gewinn schon 2018 um fast 30 Prozent gesunken war. Das lag vor allem an rund vier Milliarden an Rückstellungen und Kosten für den Dieselskandal.