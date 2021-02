Für Gastronomen ist die Pandemie keine leichte Zeit. Auch Sternekoch Peter Frühsammer geht es eigentlich nicht anders: „Uns bedeutet das schon viel, hier zu sein. Und ich bin auch frustriert, wenn ich hier bin, gerade, und diese uneingedeckten Tische und das leere Restaurant sehe." Normalerweise ist er Sommelier in dem von seiner Frau geführten Gourmet-Restaurant Frühsammer, im Grunewalder Tennisclub. Doch seit einigen Monaten arbeitet er in der Großküche der Bergmann Klinik im Brandenburgischen Bald Belzig. Und dort fühlt er sich offenbar ganz wohl: "Ich richte schon lieber mit dem Löffel an als mit einer Pipette und koche gerne spontan aus dem Bauch, mit kurzen Entschlüssen und sofort umgesetzt und mag das nicht, wenn man Teller zwei Wochen lang designt, bis sie endlich mal gezeigt werden können." Laut Frühsammer erlebt die Küche der Klinik nun eine Aufwertung. Plötzlich nicht mehr für 20 Gourmet-Gäste sondern für 300 Angestellte und Patienten zu kochen, fordert ihm natürlich auch Anpassungsvermögen ab. „Auch ich muss innerhalb der Woche ab und zu mal überlegen, ob mein Speiseplan nicht doch vielleicht einen Tick zu aufwendig war. Und dann muss man den so ein bisschen nach dem Personalschlüssel anpassen. Aber in der Regel ist es schon so, dass wir eben solche Spielchen, wie eben diese Schwarzwurzel-Chips z.B. jetzt, sowas wurde vorher halt nicht gemacht. Und das ist eben der kleine Kick obendrauf, damit die Patienten auch merken: Oh ja, da ist jemand da, da ist ein Küchenteam da, was gern mit Liebe kocht. (SCHNITT) Man hat in der Gemeinschaftsverpflegung, gerade was Krankenhäuser betrifft, die letzten 20, 30 Jahre nicht darüber nachgedacht, dass man frisch kochen kann. Weil in vielen Bereichen ist einfach das Manpower auch nicht da. Und die Convenience ist sehr verlockend. Da bleiben natürlich so ein bisschen Nährstoffe, da bleibt ein bisschen Liebe auf dem Teller, und alles mögliche, bleibt ein bisschen auf der Strecke. Und hier ist das eben anders." Für Physiotherapeutin Stefanie Jahns ist der Unterschied zu vorher jedenfalls spürbar. „Also ich war bis jetzt immer sehr begeistert. Seit ich diesen Koch im Haus gibt, bin ich wirklich regelmäßig hier essen. Vorher war das nicht so der Fall. Es gibt halt Essen, was man vorher nicht so kannte und wieder kennenlernt." Wie gut ihn die Klinikküche durch die Pandemie bringt, merkt Frühsammer vor allem, wenn er in Grunewald ist. „Im Krankenhaus gibt es für mich kein Corona. Natürliches ist Corona immer ein Thema. Aber da arbeite ich und da habe ich eine Beschäftigung. Aber wenn man hierher kommt, merkt man schon, was gerade für ein Einschnitt in die Gesellschaft passiert. Deshalb bin ich auch froh, mein Krankenhaus zu haben, um mich da auch ein bisschen abzulenken. Weil hier könnte ich... eigentlich könnte ich mich hier hinsetzen und heulen." Momentan haben Frühsammer und seine Frau Sonja die Hoffnung, dass sie zu Ostern wieder öffnen dürfen.

