HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Pal Dardai, Trainer Hertha BSC: "Mein erster Eindruck ist sehr gut, sogar besser, wie ich das gedacht habe. Ich habe wirklich nicht geschlafen, habe gedacht man, ich komme hier rein, hier sind 20 Alligatoren. Wenn Sie mich auffressen, wahrscheinlich, weil ein paar Trainer haben sie aufgefressen. Und es ist komplett anderes. Also ich muss ich sagen, ich bin nach einem Tag, dieser erste Eindruck, wenn Du einem in die Augen guckst oder schaust oder mit zum Training gehst. Die haben mir zugehört. Sogar besser wie ich. Sage ich, warum: Ich hab gesagt, okay Männer, zum Einfühlen. Das ganze Training laufen wir zwei Runden. Da haben sie zwei große Runden gelaufen. Ich als Spieler, ich hätte kleine Runde gelaufen, ohne dass ich etwas gesagt habe. Also die Mentalität passt. Alles gut, alles schön. Das ist meine Aufgabe und von dem Trainerstab, natürlich Unterstützung von der Führung, dass die Jungs so gut mitmachen, wie das sein soll. Das ist andere Sache. Das ist eine Stresssituation. Hier hast du einen negative Stress, weil die Jungs sind nicht daran gewöhnt. Ich glaube, die wollten in der Champions League spielen, Euro League. Aber ich glaube, da war so viel Gerede darüber. Und diesen negativer Stress muss ich lösen. Und da müssen wir so spielen, dass wir die letzten drei Spieltage positiven Stress haben. Und umso schneller, umso besser. Natürlich ist das Programm schwer, kann man nicht viel ändern. Das Programm ist schwer, kann man nicht viel ändern. Am Anfang habe ich es ja schon gesagt. Aber so ist das Programm. Ich bin da jetzt reingerutscht, dann werden wir sehen."

