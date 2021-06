"Also, Dark Matter deswegen, weil wir haben alle Gebäude hier einfach außen und innen komplett schwarz angemalt, also schwarze Materie als Ausgangsmaterial. Und dann packen wir da unsere Lichtinstallationen rein, und wir arbeiten sozusagen aus der kompletten Dunkelheit heraus", das war der Künstler Christoph Bauder, der mit seinen Licht- Raum- und Klanginstallationen eine neue Welt erschaffen will. In einer ehemaligen Fabrikhalle in Berlin-Lichtenberg wird seine Parallelwelt zur Wirklichkeit. Rund 90 Minuten dauert der Rundgang durch alle sieben "Kapitel" der Performance. Bauder setzt auf ein ganzheitliches Erlebnis für Besucher jeden Alters. "Also, Dark Matter ist, ich sage immer so zusammenfassend, eine Reise in eine Parallelwelt aus Licht, Raum und Bewegung. Es ist aber auch gleichzeitig eine Reise in meine eigene Vergangenheit als Licht-Künstler und auch in die Vergangenheit meines Studios." Seit 15 Jahren arbeitet der Künstler, teilweise mit Kollegen, an den Exponaten, durch die die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt verschwimmen. Die Eröffnung seiner Ausstellung am Freitag wird für Bauder und das Designstudio WHITEvoid ein Tag der Freude werden. Weil das Team auch sehr viel in und mit China und Südkorea gearbeitet hat, waren sie schon zwei Monate von der Coronavirus-Pandemie betroffen, anders als manch anderes Unternehmen im Westen. "Wir wollten ja gerade anfangen, das hier auszubauen und hier natürlich auch Geld zu investieren. Da haben wir kurz überlegt und angehalten. Was machen wir jetzt? Geben wir auf? Melden wir die Firma ab? Dann haben wir gesagt: Nee, wir machen genau das Gegenteil, was alle anderen jetzt machen. Wir holen uns noch mehr Kredite, und wir ziehen das durch." Ausstellungssprecherin Clara Sauer fand diesbezüglich noch deutlichere Worte: "Die Kleckerbeträge kamen zwar an, aber natürlich die Dimensionen, mal eben so innerhalb von zwei Tagen neun Milliarden für die Lufthansa zu überweisen gegenüber für Künstler 6.000 Euro für fünf Monate, da ist einfach eine Diskrepanz da, die wir merken. Wir sind darüber nicht sauer, wir haben uns alle arrangiert, aber natürlich ist es eine Branche, die von vielen nicht so als wichtig angesehen wird." Für die aktuelle Ausstellung gibt es natürlich ein ausgeklügeltes Hygiene-Konzept mit allem Drum und Dran: Es dürfen nicht mehr als 100 Menschen gleichzeitig in die Räume, ein negativer Corona-Test ist verpflichtend. Und damit es keine Drängeleien gibt, dürfen sich Besucher nur in eine Richtung bewegen.

