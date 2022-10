STORY: Die Raumsonde, die die NASA Ende September absichtlich in einen Asteroiden krachen ließ, hat es geschafft, den kosmischen Felsbrocken aus seiner natürlichen Umlaufbahn zu schubsen - das teilte die US-Weltraumbehörde am Dienstag in Washington mit. Für Nasa-Chef Bill Nelson ein historischer Moment: "Dies ist ein Wendepunkt für die Planetenverteidigung und für die Menschheit." Die Abkürzung DART steht für "Double Asteroid Redirection Test" - und die nun präsentierten Ergebnisse zeigen, dass die Sonde tatsächlich durch die Wucht ihres Aufpralls die Richtung des Asteroiden geändert hat. Vor dem Einschlag umkreiste der etwa fußballstadiongroße Gesteinsbrocken namens Dimorphos seinen Mutterasteroiden Didymos etwa alle 11 Stunden und 55 Minuten. "Nun hat das Team bestätigt, dass der Einschlag der Raumsonde die Umlaufbahn von Dimorphos um Didymos um 32 Minuten verkürzt und damit seine Flugbahn erfolgreich verschoben hat." Die 330 Millionen Dollar teure DART-Mission war der weltweit erste Test eines planetarischen Verteidigungssystems, das eine mögliche Kollision eines Asteroiden mit der Erde verhindern soll. Die beiden an dem Test beteiligten Asteroiden stellten laut Nasa-Angaben keine Bedrohung für die Erde dar.

