Schulbeginn nach den Sommerferien in Windeck in Nordrhein-Westfalen - ganz im Zeichen von 3G. Nein, das hat nichts mit Mobilfunk zu tun, es geht um die Frage: Wer ist geimpft, genesen oder getestet? Den Test besorgten die Jugendlichen an der Gesamtschule Windeck am Mittwoch gleich selbst. Kein Problem, finden Dima, Erik und Samantha. Schließlich sollen die Klassenräume coronafrei bleiben - auch mit Blick auf das anstehende Abitur. "Da bin ich halt der Meinung, dass die Impfung ja auch nicht hundertprozentig sicher ist. Nur weil man geimpft ist, heißt das nicht, dass man auch nicht mehr krank werden kann. So ist es ja nicht. Da finde halt ich es ziemlich gut, dass wir weiter den Test machen." "Ich selber bin auch geimpft, gestern das zweite Mal. Ja, ich finde, da ist eigentlich nichts Schlimmes dran. Ich meine, wir lassen uns auch gegen alles andere impfen. Deswegen sollte das jetzt auch irgendwie mal normal sein, damit man auch langsam wieder Normalität überall reinbekommt." "Ja, gerade jetzt, was Schule angeht, wir sind hier in dem letzten Jahr. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Und wenn ich die Chance habe, da anderen die Möglichkeit zu geben, dann lasse ich mich natürlich auch impfen. Bin ich ja persönlich jetzt schon. Aber trotzdem: Testen finde ich trotzdem sehr wichtig." Wie genau die geltenden Regeln umgesetzt werden, erklärt Direktorin Melanie Grabowy. "Also wir tragen im Schulgebäude immer eine Maske, nur hier auf dem Schulhof dürfen wir sie abnehmen. Wir halten die Abstände ein. Wir testen alle Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche. Und nur die Schülerinnen und Schüler, die voll geimpft sind oder die eine Bescheinigung über das Genesen haben, die brauchen diese Testung nicht mehr mitzumachen." Das nordrhein-westfälische Schulministerium schreibt auf seiner Internetseite, es sei "ein zentrales schulpolitisches Anliegen der Landesregierung, auch in der Pandemie den Schulbetrieb in Präsenz sicherzustellen." Dieser solle nun unabhängig von Inzidenzwerten stattfinden. Man setze hingegen weiter auf die bestehenden Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Lüften, Testungen und das "erweiterte Impfangebot" - in der Hoffnung, dass auch die Schüler der 13. Klasse an der Gesamtschule Windeck 2022 ihre Reifeprüfung ablegen können - nach einem weitgehend normalen, unterbrechungsfreien Schuljahr.

