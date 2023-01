STORY: Es ist ein echter Hingucker, was BMW auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas über die Bühne fahren ließ. Das "i Vision Dee"-Konzeptauto kommt in der Hülle einer Mittelklasselimousine daher, kann aber seine Farbe nahezu beliebig oft verändern. Insgesamt 32 Töne können dank E-Ink-Technologie dargestellt werden, durch ihre Kombination ergeben sich nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. "Die Inspiration kam aus der Faszination für E-Ink. Die gibt es schon seit Ewigkeiten in E-Readern. Aber wenn man nur weiß, was es ist, es ist es eine farbverändernde Schicht, die auf elektrische Felder reagiert, und wenn man das elektrische Feld wegnimmt, bleibt sie da. Das ist absolut erstaunlich, oder? Kein Licht kann das. Kein Licht, keine LEDs. Man muss eine Spannung anlegen, und sobald man sie wegnimmt, ist das Licht aus. Das hier bleibt. Das ist ziemlich magisch, und das hat mich von Anfang an beeindruckt." BMW-Vorstandschef Oliver Zipse sagte bei der Vorstellung, das Auto zeige, was möglich sei, wenn Hard- und Software verschmelzen. Das Visionsfahrzeug schöpfe das Potenzial der Digitalisierung aus und zeige ihre überragende Bedeutung für kommende Auto-Generationen. Dabei wird die beeindruckende Farbwechsel-Technik wohl nicht in großen Serien produziert werden. Wohl aber neue Elemente aus dem Innenraum. So werden zum Beispiel alle Fahrinformationen in der Windschutzscheibe gespiegelt. Darüber hinaus verschwinden auch alle Schalter, Knöpfe und Regler aus dem Innenraum, selbst Türgriffe gibt es nicht.

