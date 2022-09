STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Balmoral Bar, Ballater, Schottland "Es war sicher schwer für ihn, eine solche Rede zu halten, nachdem er gerade seine Mutter verloren hat. Klar, sie war die Königin, aber sie war auch seine Mutter. Aber seine Rede war großartig. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich wünsche ihm alles Gute. Wir hier mögen ihn sehr." "Ich sehe eine gewisse Reife in ihm. Ich glaube, er wird sein Bestes geben. Ich bin wirklich froh, dass er jetzt König ist. Wir werden uns aber noch daran gewöhnen müssen, von König Charles zu sprechen und nicht von der Königin." "Er war sehr emotional. Aber es ist eben sehr bewegend, wenn jemand dem Land so lange gedient hat." Buckingham Palace, London, England "Er war gefasst, aber emotional..." "Sehr menschlich. Mama, Papa, diese Sprache ist immer schön zu hören. Ich fand es ungewohnt, die Begriffe 'Prinz und Prinzessin von Wales' zu hören, weil das immer Diana war. Aber ja, es ist ein Zeichen der Veränderung. Es fühlt sich einfach alles ganz anders an. Es fühlt sich jetzt sehr endgültig an." "Offensichtlich ist jeder Brite mit der Queen aufgewachsen. Es wird eine wirklich große Umstellung sein, sogar die Nationalhymne muss anders gesungen werden. Und ich denke, er wird eine schwere Aufgabe haben... " High Street, Edinburgh, Schottland "Er sagte, er werde mit Loyalität, Respekt und Liebe regieren. Gute, ersten Worte eines neuen Königs. Hoffen wir, dass er ebenso handelt und so gut ist wie seine Mutter. Es ist schwer, ihr gerecht zu werden und aus ihrem Schatten zu treten. Hoffentlich schafft er es." "Die Rede war ausgezeichnet. Es hat mich sehr berührt, wie er sie Mama und Papa genannt hat, das war der Herzog von Edinburgh. Ich freue mich darauf zu sehen, was König Charles III. für dieses Land tun wird. Seine Mutter war eine großartige Person. Es wird niemals eine wie Königin Elisabeth II. geben, niemals! Sie war wirklich eine wunderbare Frau, sie hat mich sehr an meine Mutter erinnert." "Wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, sagen sie alle, Charles sollte zur Seite treten und direkt William König werden lassen. Aber seine Mutter stand für Pflicht und Tradition, und wenn er für seinen Sohn Platz machen würde, dann würde das gegen alles verstoßen, wofür sie stand, und es wäre sehr respektlos gegenüber seiner Mutter, die so hart für das Land gearbeitet hat. Er tut das Richtige.

