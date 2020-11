Rücktritt aus Protest. In Hongkong begann eine Pressekonferenz der Opposition am Mittwoch mit einer symbolstarken Geste: die pro-demokratischen Abgeordneten hielten sich an der Hand, bevor sie erklärten, geschlossen zurücktreten zu wollen. Wu Chi-Wai von der demokratischen Partei sagte: „Die Zentralregierung hat heute eine Entscheidung gefällt, die zeigt, dass die bisherige Machtverteilung nun zu Ende ist, dass unsere Exekutive nur eine Marionette der Zentralregierung ist. Darum erklären wir heute: heute ist das Ende von dem Grundsatz „Ein Land, zwei Systeme". Kurz zuvor hatte das chinesische Parlament eine Resolution verabschiedet, durch die es der Regierung in Hongkong erlaubt ist, Abgeordnete auszuschließen. Etwa wenn ein Abgeordneter für die Unabhängigkeit von China eintritt, oder die nationale Sicherheit auf andere Weise bedroht. Daraufhin wurden vier Abgeordnete aus dem Parlament ausgeschlossen, weil sie, so die Argumentation der Behörden, die nationale Sicherheit bedrohten. Die demokratischen Abgeordneten sagten auf ihrer Pressekonferenz, sie wollten mit ihrem Rücktritt gegen den Ausschluss protestieren Stellung beziehen, gegen den zunehmenden Einfluss der Zentralregierung auf die Sonderverwaltungszone beziehen. Die Führung in Peking hat mit dem seit Juli geltenden Sicherheitsgesetz einen radikalen Einschnitt in die Unabhängigkeit Hongkongs genommen. Es sieht unter anderem lebenslange Haft als Höchststrafe für zahlreiche Vergehen vor, die Chinas Behörden als Subversion, Abspaltung und Terrorismus werten.

