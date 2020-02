Flugzeugbauer Airbus testet derzeit einen neuen Flugzeugtyp. Bei dem bislang geheim gehaltenen Prototyp namens Maveric handelt es sich um einen sogenannten Nurflügler, bei dem der Rumpf nahtlos in die Flügel übergeht. Ein Höhenleitwerk gibt hier nicht, die Turbinen sind in die Seitenleitwerke integriert. An sich ist der Flugzeugtyp nicht neu. Bislang wurde er aber nur für Kampfflugzeuge eingesetzt, wie etwa bei diesem Tarnkappenbomber der US-Airforce. Für Verkehrsflugzeuge wurden die Bauart bislang nicht eingesetzt. Denn die Nurflügler gelten als schwer kontrollierbar. Außerdem müssten die Passagiere aus baulichen Gründen auf Fenster verzichten. Airbus überlegt aber, das Problem durch Videobildschirme zu lösen. Die Bauart hat hingegen Vorteile, was den Umweltschutz angeht. Verglichen mit einem konventionellen Flugzeug könnte der Nurflügler 20 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen, so Airbus.