Am Tag nach dem 4:0 Sieg von Liverpool gegen den FC Barcelona sprechen nicht wenige Fans von einem Fußallwunder. Nach dem Hinspiel hatte Liverpool noch 0:3 im Rückstand gestanden, nun jedoch ein historisches Comeback der Champions League hingelegt. Liverpool Trainer Jürgen Klopp sagte im Anschluss an das Spiel: "Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber weil ihr ihr seid, gibt es wohl doch eine Chance." Weil sie mental einfach Größe haben, das ist unglaublich, und das nach dieser Saison, die Spiele, die Verletzungen die wir hatten. Wenn man gefragt hätte, wer auf uns wetten will, hätte es bestimmt nicht viele gegeben. Und dann trotzdem auf dem Rasen so eine Leistung hinzulegen ist unglaublich. Ich bin wirklich stolz Trainer dieses Teams zu sein, es ist wirklich besonders, wie sie heute gespielt haben." Besonders überraschend war das vierte Tor, eingeleitet durch einen Eckball und ausgeführt durch Trent Alexander. "Wir wissen alle, für sowas braucht man Glück, oder einen genialen Moment wie Trent Alexander-Arnold, wow! Ich habe nur den Ball ins Netz gehen sehen, und wusste nicht, wer hat da den Eckball angenommen, wer hat geschossen, das war für mich zu schnell. Ich habe es nochmal gesehen, einfach unglaublich, smart!" Auch Barcelona Trainer Ernesto Valverde kommentierte das entscheidende Tor: "Selbst die Spieler waren überrascht, ich habe hoch gesehen und wusste nicht, was passiert war. Eine echt schnelle Reaktion von Liverpool. Wir hatten uns auf Standard Situationen vorbereitet, wir wussten, die sind da wirklich stark. Eckbälle sind gefährlich. Es war überraschend und hat uns umgehauen." Liverpool steht nun im Finale, das am 1. Juni in Madrid stattfinden wird.