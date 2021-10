Mit Feuerwerk, Spektakel und vielen Schaulustigen ist am Donnerstag in Dubai das größte Riesenrad der Welt eröffnet worden. Das "Dubai Eye" steht auf der künstlich aufgeschütteten Insel Bluewaters Island, sechs Jahre dauerte die Bauzeit. "Es ist das größte Riesenrad der Welt, es ist der erste Tag, es ist die große Eröffnung und wir haben das Glück, am gleichen Ort zu sein." Das Riesenrad ist 250 Meter hoch. Im Bauwerk wurden 9000 Tonnen Stahl aus Deutschland verbaut. Es kann über 1700 Besucher auf einer Umdrehung mitnehmen. Diese dauert rund 40 Minuten. Während der Fahrt werden die Insassen per Bildschirm über die Skyline und andere Bauwerke informiert. Wer will, kann in der Gondel nicht nur aus dem Fenster schauen, sondern auch ein Menü einnehmen oder Hochzeit feiern. Dafür wurden spezielle Gondeln eingerichtet. Die Eröffnung des Riesenrads fällt in die Zeit der Weltausstellung EXPO, die vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 ebenfalls in Dubai stattfindet.

Mehr