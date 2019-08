Biarritz, wenige Tage vor Beginn des G7-Gipfels. Am Wochenende wird die Stadt an der französischen Atlantikküste zur Kulisse eines Treffens, das es in sich hat. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Japans, Frankreichs, Deutschlands, Kanadas, Italiens und Großbritanniens werden über wortwörtlich weltbewegende Themen sprechen. Die Regierung in Paris fürchtet gewaltsame Ausschreitung und riegelt die in zwei Sicherheitszonen unterteilte Stadt ab - Anwohner und Einzelhändler sind genervt, andere nehmen es gelassen. "Auswirkungen spüren wir schon seit drei Tagen, die Geschäftszahlen sind zurückgegangen. Es ist eben nicht die letzte Woche der Feriensaison, es ist die vorletzte Woche. Seit 15 Jahren bin ich hier auf dem Markt dabei und die Woche ab dem 15. August ist immer die beste des Jahres, da kommen viele, viele Menschen." "Ein totaler, großer Unsinn. Ganz einfach. Es ist lächerlich. Man hätte es mitten im Winter veranstalten sollen. Das hätte das Geschäft eher angekurbelt." "Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich ab morgen fahren kann. Obwohl ich ja eigentlich den Zugangspass habe. Ich bin ja in der blauen Zone. Da muss man schon hinsehen." Aus dem Rathaus heißt es, die Umstände seien Zumutbar, letztlich sei ja nur ein Viertel der Stadt von den Sperrungen betroffen - und dann handele es sich ja auch nur um wenige Tage. Doch nicht nur in Biarritz fällt die Kritik scharf aus - hier in Berlin protestierten am Donnerstag Menschen vor dem Brandenburger Tor. Sie werfen den G7-Staaten vor, Sexismus zu fördern, so auch Stephan Exo-Kreischer von der Initiative One. "Es geht darum, dass Armut sexistisch ist. In 18 Ländern dürfen Ehemännern ihren Frauen komplett verbieten, zu arbeiten. Frauen haben ein viel höheres Risiko, sich mit HIV zu infizieren, in Subsahara-Afrika doppelt so hoch. Aids ist die Todesursache Nummer eins für Frauen weltweit. Und das wollen wir ändern. Präsident Macron hat Anfang des Jahres gesagt, die Bekämpfung der Ungerechtigkeit, der Ungleichheit ist das zentrale Thema des G7-Gipfels und wir wollen ihn jetzt an diesen Worten messen. Wir wollen Taten sehen in Biarritz für Frauenrechte." Ob es in Biarritz zu verbindlichen Zusagen kommt, bleibt abzuwarten. Zu vielen anderen Themen droht Ungemach, vor allem aus den USA. Trump will bilaterale Handelsvereinbarungen statt globale Lösungen. Ein weiterer, kaum überbrückbarer Streitpunkt ist die Klimapolitik, seitdem Trump das Pariser Klima-Abkommen aufgekündigt hat. Mit dem diesjährigen Gastgeber liegt er wegen der in Frankreich geplanten Digitalsteuer im Clinch, weit Trump befürchtet, dass diese besonders US-Internetfirmen belasten wird. Unklar ist, ob sich die G7 Staaten auf eine gemeinsame Abschlusserklärung werden einigen können.