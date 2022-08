STORY: Das ist er: Der Wiesn-Krug 2022. Noch fehlt zwar das Bier in den Krügen, ein bisschen Wiesn-Feeling kommt aber jetzt schon auf. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Sehnsucht nach dem Oktoberfest in München groß. Peter Inselkammer, der Sprecher der Wiesn-Wirte, fiebert jetzt schon darauf hin, bis es heißt: O´zapft is! "Mit wahnsinnig großer Vorfreude, weil wir haben jetzt wirklich seit zwei Jahren pausiert und jetzt haben wir wieder ein Fest und ich muss Ihnen sagen, das ist schon ein emotionaler Moment auch heute zu sagen: wir bereiten uns auf eine Wiesn vor. Wir haben heute eine Krug-Vorstellung. Es geht jetzt richtig los. Wir haben ein Bier, die Leute sind da. Wir haben eine Musik heute. Das fühlt sich schon fast an wie Oktoberfest 2022!" Eine volle Maß kostet übrigens bis zu 13,80 Euro. Seit über 40 Jahren gibt die Stadt München jedes Jahr einen neuen Bierkrug zur Wiesn heraus. In diesem Jahr zieren der Engel Aloisius und das Münchner Kindl den Krug. Auf der Theresienwiese wird währenddessen schon fleißig aufgebaut: die letzten Lampen rangeschraubt und der Zeltboden festgenagelt. Clemens Baumgärtner ist auch in diesem Jahr wieder der Wiesn-Chef. "Also auf der sachlichen Ebene ist das ganz einfach. Da gibt es Gesetze und Verordnungen – an die halten wir uns. Momentan sagen das Gesetz und die Verordnung: Volksfeste finden statt. Punkt. Ich habe überhaupt keine Rechtsgrundlage zum Absagen. Gleiches gilt für den Herrn Oberbürgermeister. Deswegen findet die Wiesn statt." Das größte Volksfest der Welt startet in diesem Jahr am 17. September. Jetzt sind es also noch gut drei Wochen, bis es heißt: Willkommen zum Oktoberfest!

Mehr