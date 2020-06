Die Zahl der Vertriebenen in der Welt hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Das geht aus einem neuen Bericht der Vereinten Nationen hervor. Demnach waren Ende 2019 fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht, die Hälfte davon seien Kinder gewesen. Rund ein Prozent der Weltbevölkerung sei damit auf der Flucht. Die meisten Entwurzelten gebe es in Syrien, Venezuela, Afghanistan, dem Süd-Sudan und in Myanmar, wo die Minderheit der Rohingya betroffen sei. Ein Brennpunkt in der Welt ist auch Zentralafrika. Hier seien Hunderttausende Menschen in Not, die vor der Gewalt bewaffneter Gruppen und Hunger geflohen seien. Im provisorischen Wohnlager Dadaab, im Osten Kenias, sind derzeit 217.000 Geflüchtete untergebracht. Schlechte sanitäre Verhältnisse und Überfüllung geben laut der UN Anlass zu großer Sorge. Angesichts des zusammenbrechenden Gesundheitssystems befürchte man zudem ein Massensterben im Jemen. Hier bekämpfen sich seit Jahren ein von Saudi-Arabien geführtes Bündnis und die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. 80 Prozent der Bevölkerung ist auf Hilfeleistungen angewiesen. Ohne schnelle internationale Hilfe drohe "unzähligen" Menschen in dem Konfliktland der Tod durch den Corona-Erreger, Malaria, Cholera, Denguefieber und andere schwere Krankheiten. Die Konfliktgebiete im Jemen sind schwer zugänglich, Bilder von dort sind daher selten. Das Bürgerkriegsland soll 1,35 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfen bekommen. Die Gelder wurden auf einer von den Vereinten Nationen (UN) und Saudi-Arabien ausgerichteten internationalen Geberkonferenz Anfang Juni eingesammelt. Einigen Geflüchteten in Syrien macht dieser Ort in Idlib Hoffnung. Hier baut eine türkische Organisation Häuser für Geflüchtete, die vorher in Zelten oder provisorischen Unterkünften gelebt hatten. Die Coronavirus-Pandemie bremse wahrscheinlich derzeit die weltweiten Fluchtbewegungen, erklärte der UN-Hochkommissar für Geflüchtete, Filippo Grandi. Schließlich sei die Einreise in andere Länder derzeit kaum möglich.