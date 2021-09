Hallo und Bonjour! Sein Name ist: Sebastien Mauvieux und seine Baguettes gehören zu den Besten der französischen Hauptstadt. Zumindest wenn man nach dem Urteil der Jury des Wettbewerbs "Bestes Baguette von Paris" geht. Im Jahr 2012 hatte er den Preis gewonnen. Und nun will er es nach einer längeren Pause wieder wissen. Und schon im Vorfeld verrät der Bäcker, wie sein Geheimnis für ein perfektes Baguette lautet: SEBASTIEN MAUVIEUX: "Laut der Tradition ist ein perfektes Baguette frei von Zusatzstoffen. Es besteht nur aus Weizenmehl für Brot, Salz, Hefe und Wasser. Das ist alles. Aber es liegt in der Sache, dass die Technik bei jedem anders ist. Manche nehmen natürliche Hefe, andere hingegen verwenden Sauerteig." // "Wir nehmen nur sehr wenig Hefe und kneten den Teig am Vorabend. Um ein gutes traditionelles Baguette zu bekommen, muss man ihm Zeit geben." Nach Angaben von Mauvieux ist das Rezept für ein perfektes Baguette also relativ simpel. Doch, wie so oft im Leben, kommt es dann auf die Feinheiten an. Teilnehmen werden über 100 Bäcker der Hauptstadt. Und hat man die Auszeichnung einmal erhalten, dann lohnt sich das schon, wie 47-Jährige bestätigen kann. Denn von den 300 Baguettes, die er zuvor pro Tag verkaufte, stieg die Zahl im Anschluss an den Preis auf rund 900.

Mehr