Es duftet wieder in Rios Kinos - und das ist ein gutes Zeichen. Denn neben den Zuschauern sind nun auch die Snacks zurück in den Lichtspielhäusern der Stadt - nach sieben Monaten Lockdown. Bereits Mitte September durften die ersten Zuschauer wiederkommen - damals aber noch ohne Popcorn, Softdrink und Co. Zu gefährlich, hatten damals die Behörden entscheiden. Denn wer essen oder trinken will, muss die Maske abziehen und könnte so andere Menschen anstecken oder angesteckt werden. Die Kinobetreiber argumentierten, dass der Gewinn ohne Nebenverkäufe nicht hoch genug sei - und konnten sich schließlich durchsetzen. Nun sind Besucher wie Daniel froh, dass Film und Snacks wieder zusammen gehören. "Ich bin so ein Filmfan und sehr glücklich über die Wiedereröfnung. Ohne könnte ich es nicht ertragen." Vor den Vorstellungen wurden die Säle gereinigt. Auch während der Vorstellungen müssen die Menschen Maske getragen - außer wenn sie gerade am Popcorn naschen.

