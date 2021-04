Der saarländische Weg - seit Dienstag geht ihn das Bundesland im Südwesten der Republik. Etliche Einrichtungen sind seither geöffnet - Zutrittsvoraussetzung ist die Vorlage eines aktuellen negativen Coronatestergebnisses, nicht älter als 24 Stunden. Die Lockerungen gelten für Theater, Kinos, Fitnessstudios und für die Außengastronomie. Ziel sei es weiterhin, die Pandemie einzudämmen, allerdings mit weniger Grundrechtseinschränkungen, so Ministerpräsident Tobias Hans in der vergangenen Woche. Gehen die Saarländer da mit? Passanten im Zentrum von Saarbrücken äußerten sich am Dienstag eher vorsichtig. "Ja, aufgrund der langen Durststrecke werde ich es nutzen, auf jeden Fall, und in meinem Bekanntenkreis ist es genauso wie bei mir, es wollen alle einfach raus. Man fühlt sich in einer Art und Weise doch etwas eingesperrt, und mir fehlt der soziale Kontakt. Ich muss ja jetzt niemanden unbedingt herzen, allerdings ist es mir jetzt schon wichtig. Wenn man das mit gewisser Distanz macht, denke und wünsche ich mir, dass es funktioniert." "Ich finde das, um es ehrlich zu sagen, nicht richtig, weil im Endeffekt nach zwei Monaten oder nach einem Monat machen die wieder alles zu, da stehen wir wieder von vorne da." "Es ist schon eine gute Sache, und ich hoffe, dass das auch weitergeht. Ich habe allerdings privat Befürchtungen, dass die Zahlen wieder hochgehen. Jetzt sind die Feiertage wieder rum. Wir wissen, dass vorher am Wochenende nicht richtig gezählt wird oder gar nicht. Und die Zahl, die komische, liegt ja jetzt schon wieder über 9." "Wir hoffen, dass es weitergeht." "Ich nutze es mit Sicherheit nicht, weil ich dem nicht traue, da ist mir zu viel Politik drin, wir haben ja im nächsten Jahr Landtagswahlen und ich bin der Meinung der Ministerpräsident fängt jetzt schon an, Wahlkampf zu machen." Im Saarland lag der Inzidenzwert nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts am Dienstag bei knapp 86. Während anderswo laut über einen verschärften Lockdown nachgedacht wird, können die Saarländer also alte Freiheiten genießen. Zumindest vorerst. Denn der Sonderweg sieht auch eine Notbremse vor. Untergliedert wird der Dreistufenplan nach einem Ampelsystem. Steht die Ampel auf Grün, gelten die Öffnungen weiterhin, springt sie auf Gelb (bei eine Inzidenz von über 100 für drei Tage), wird die Testpflicht ausgeweitet, beispielsweise auf den Einzelhandel oder die Friseurstudios. Bei einer roten Ampel, nämlich der drohenden Überlastung des Gesundheitswesens, werden alle Öffnungen wieder zurückgenommen und ein harter Lockdown durchgesetzt.

