Am Dienstagmorgen nach den neuen Beschlüssen von Bund und Ländern waren Bürgerinnen und Bürger in München geteilter Meinung. Über Ostern kommt es zu einem fast völligen Stillstand des öffentlichen Lebens. Zudem wird der Lockdown bis zum 18. April verlängert. "Wir haben ein Problem mit der Pandemie und wir müssen es irgendwie gemeinsam bekämpfen. Und dann müssen wir uns einfach zusammenreißen und zu Hause bleiben, vielleicht in den Park gehen." "Also wir präsentieren immer so eine Maßnahme. Aber das hilft ja nicht. Man sieht ja auch, nach einem Jahr und wir sind ja immer noch da." "Ich finde es richtig und ich habe auch nichts geplant gehabt. Deswegen trifft es mich ja relativ wenig." "Ich finde, dass es ein Blödsinn ist. Wir haben jetzt schon so viel zugemacht und es hat nichts gebracht. Die Zahlen steigen und steigen. Als die paar Tage, wo man zumacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das herausreißt." "Na ja, wir sehen ja, dass die Fallzahlen wieder steigen. Und ich würde jetzt von mir persönlich gäbe es auch kein anderes Mittel." "Ja, ich bleibe zu Hause, habe mir nichts vorgenommen. Es ist natürlich schade, dass die Beschlüsse nochmal verlängert wurden, aber man sieht, die Zahlen gehen hoch. Deswegen wäre es wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, jetzt noch weiter zu lockern." Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Dienstag auf 108,1 an. Merkel und die Ministerpräsidenten wollen sich am 12. April erneut beraten.

