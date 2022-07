STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT MICHAEL SEEGERT, GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER SPIELBANK BAD NEUENAHR "Bad Neuenahr ist eben seit 78 Jahren verbunden mit einer internationalen Spielbank. Wir haben einen weit überregionalen Bekanntheitsgrad. Und es war auch für die Stadt - und das haben wir von vielen, vielen Kommentaren gehört - ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass wir, als eine der ersten Institutionen gesagt haben: Wir bleiben hier, wir suchen uns ein neues Gebäude, und wir wollen hier auch wieder eine Spielbank errichten." O-TON THOMAS SALINGER, TECHNISCHER LEITER SPIELBANK BAD NEUENAHR "Die Gäste haben mit großem Verständnis darauf reagiert, dass wir gesagt haben, wir müssen das Haus jetzt schließen, eben auch aus der Fürsorgepflicht für unsere Gäste und damit die rechtzeitig dann auch den Ort des Geschehens verlassen können und dann gut nach Hause kommen. Und was dann im Anschluss passierte, das war für uns ja noch gar nicht überhaupt wahrnehmbar. Das Wasser stand dann eine Stufe unter dem oberen Spielbereich, ein paar Zentimeter haben gefehlt und auch dieser Bereich wäre dann auch noch überflutet worden. Und so ist unten alles vollständig zerstört worden. Und da ist dann auch mit dem gesamten Treibgut, das dann auch durchs Haus durch ist, nichts übrig geblieben, das verwertbar gewesen wäre." MICHAEL SEEGERT, GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER SPIELBANK BAD NEUENAHR "Ja, uns war natürlich klar, als wir den Bahnhof angemietet haben, dass wir aufgrund der begrenzten Flächen hier auch unsere Spielangebote gegenüber der Vergangenheit etwas reduzieren müssen. Wir sind jetzt hier in dem Bereich, wo künftig das klassische Spiel untergebracht sein wird, mit zwei Roulette-Tischen, mit zwei Blackjack-Tischen. Hier wird zum Beispiel der Barbetrieb sein. Und wir werden als Reminiszenz an unseren ehemaligen Standort im Kurhaus die Kronleuchter, die wir nach der Flutkatastrophe haben retten können, werden wir hier zum Teil wieder unterbringen." // "Wir sind jetzt mitten im Genehmigungsverfahren und haben hier natürlich die gleichen Probleme wie alle anderen Bauwilligen auch. Wir brauchen eine Baugenehmigung, hier auch noch eine Nutzungsänderung, weil der Bahnhof bisher für eine Spielbank nicht vorgesehen war. Wir brauchen Sachverständige, zum Beispiel für ein Brandschutz-Gutachten, für ein Schallschutz-Gutachten für einen Stellplatznachweis. Und die sind nur in einer begrenzten Anzahl verfügbar." THOMAS SALINGER, TECHNISCHER LEITER SPIELBANK BAD NEUENAHR "Da ist immer noch viel Wehmut auch dabei, wenn man die Zerstörung sieht, auch heute noch. Die ist ja nach wie vor in einem wahnsinnig starken Ausmaß sichtbar. Aber wir haben dann relativ schnell auch begonnen, nach vorne zu gucken und in die Zukunft zu gucken, wie wir uns hier in Bad Neuenahr wieder positionieren wollen und welche Alternativen uns jetzt bleiben. Und über diese Gedanken haben wir dann auch schnell auch wieder Optimismus gefasst, dass es auch für uns hier weitergehen kann."

