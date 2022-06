STORY: Das Feld sieht verwildert aus. Einzelne Erdbeeren hängen an ihren Pflanzen, manche verfault, andere noch essbar. Eigentlich hätte Landwirt Klaus Langen die Ernte längst eingefahren, verpackt und verkauft. In diesem Jahr jedoch pflügte er das Feld um und zerstörte das beliebte Obst. Der Grund: zu niedrige Preise. 85 Cent habe man ihm für 500 Gramm Erdbeeren geboten - bei Produktionskosten von bis zu 1,30 Euro. Zu wenig, sagte der 54-Jährige am Montag zu Reuters. "Da habe ich die Reißleine gezogen und habe mit einem sehr traurigen, weinenden Herzen, für den Obstbauer ist das das Schlimmste, was es gibt, die Erdbeeren kurzerhand untergepflügt. Weil ich nicht einsehe, dass ich gewisse Machenschaften im Lebensmitteleinzelhandel unterstütze, mit Top-Ware zu höchsten Standards produziert hier bei uns in Deutschland zu Ramschpreisen zu vermarkten". Zehn Hektar hatte lange mit Erdbeeren bestellt. Die Menge der Früchte sei in diesem Jahr gut gewesen. Die Gründe für die niedrigen Preise in diesem Jahr waren vielfältig - günstige Ware aus dem Ausland, durch den Ukrainekrieg gestiegene Energiekosten und weniger Geld im Portemonnaie der Verbraucher. "Was macht der Deutsche? Zuerst spart er am Lebensmittel. Ist noch nicht mal als Vorwurf genannt. Das ist einfach eine Tatsache, so reagiert der Deutsche. Und dazu traf halt eine verringerte Nachfrage dadurch bedingt, wenn eine vierköpfige Familie am Ende des Monats 300 Euro weniger im Portemonnaie hat, sind auch weniger Erdbeeren und auch in unserem Fall Spargel, den wir auch anbauen, weniger eingekauft worden." 150 Tonnen an Ware habe er verloren, klagt Langen. Der Landwirt fordert einen fairen und bewussten Umgang mit regionalen Erzeugern. "Man darf nicht ausblenden, wir werden hier mit den höchsten Standards belegt, Sozialstandards. Unser Bundeskanzler gießt mit der Gießkanne zwölf Euro Wohltaten per Mindestlohn übers Volk aus, die wir natürlich auch bezahlen. Wir möchten sie gerne bezahlen, aber wir möchten auch entsprechend das Geld für unsere Ware zurückbekommen." Wenn sich an der Situation nichts ändere, ist Langens Prognose düster. Sollte sich die Preispolitik nicht verändern, werde der Beerenanbau auf Kurz oder Lang aus Deutschland verschwinden.

