In den USA feiert das traditionelle Fernsehen ein Comeback Die Einschaltquoten sind so hoch, wie lange nicht Der Grund: Alle Kinos, Theater, usw. sind geschlossen Deshalb sehen US-Amerikaner 60 Prozent mehr fern Grund zur Freude für die großen TV-Sender In den letzten Jahren sanken die Zuschauerzahlen während Streaming, Computerspiele und soziale Netzwerke zulegten