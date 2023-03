STORY: Das hätte auch anders ausgehen können. Diese Person hatte kürzlich in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts großes Glück: Nachdem sie aus der U-Bahn ausgestiegen war, fiel ein Teil der Decke direkt vor ihre Füße. Erste Ergebnisse von Fachleuten zeigten, dass vermutlich eine große Ansammlung von Feuchtigkeit die Schallschutzplatte so schwer hat werden lassen, dass sie einfach herunterfiel. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Betreiber der U-Bahn in Cambridge teilten über Twitter mit, dass Ingenieure alle Paneele inspiziert hätten. Dabei wurden dann diejenigen entfernt, die ein weiteres Sicherheitsrisiko hätten darstellen können.

