Er hat sich durchgesetzt: der österreichische Datenschützer Max Schrems. Über seinen Fall hat am Donnerstag der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die von der EU und den USA 2016 geschlossene Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield" ist damit gekippt. Die hatte es mehr als 5000 US-Unternehmen ermöglicht, personenbezogene Daten zur kommerziellen Nutzung in die USA zu übermitteln. Im konkreten Rechtsstreit mit Schrems ging es um Facebook als Datenübermittler. "Ich denke, dass das nun für viele Unternehmen große Veränderungen mit sich bringt, denn sie müssen die Datenverarbeitung nach US-Recht und die nach EU-Recht voneinander trennen... Ich denke nicht, dass das die Lösung sein kann, um ehrlich zu sein. Der Schlüssel liegt eher in einer Reform der Gesetze in den USA. Der nächste logische Schritt wäre, dass sich die US-Industrie an den Kongress wendet und genau das fordern - eben weil es sonst in Zukunft unmöglich sein wird, auf einem der größten Märkte der Welt mitzumischen." In anderen Worten: die Gesetze in den USA müssten sich denen in der EU anpassen. Daten dürfen nach EU-Recht nur bei angemessenem Datenschutz in Drittländer übertragen werden. Das Gericht in Luxemburg teilte die Position des Klägers, dass dies im Fall der USA nicht gewährleistet ist. Die auf die amerikanischen Rechtsvorschriften gestützten Überwachungsprogramme seien "nicht auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt." Das US-Handelsministerium erklärte, sich eng mit der EU austauschen zu wollen, um Folgen des Richterspruchs zu begrenzen. Facebook teilte mit, das Unternehmen werde die Folgen der Entscheidung prüfen.