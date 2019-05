Das Tiefdruckgebiet mit dem Namen "Axel" sorgt heftige Regenfälle vor allem im Westen, Südwesten und Süden Deutschlands. Diese Bilder vom Dienstagmorgen zeigen Schwaiganger, südlich von München. Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass in Teilen Baden-Württembergs bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter binnen 24 Stunden gefallen seien. Und in Hessen und Nordrhein-Westfalen kamen in sechs Stunden teilweise bis zu 50 Liter Regen runter. Und es werden im Norden und Osten Deutschlands auch noch kräftige Gewitter erwartet. Die Vorhersage lautet aber, dass zur Wochenmitte sich von Westen her wieder allmählich trockenere Luftmassen durchsetzen werden.