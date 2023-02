STORY: Ein Blick auf den Handel hier an der Frankfurter Börse verwies am Montag auf zunächst durchaus leicht optimistische Stimmung. Der DAX stieg zunächst um 0,3 Prozent. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Anlegerinnen und Anleger weiter um ihr Geld - auch in Form von Zinsen - bangen. Denn die Geldentwertung ist weiter ein Thema. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader-Bank: "Die Gretchenfrage hier ist ja: Was macht die Inflation? Sie kommt zwar ein Stück runter, aber nicht so weit runter, dass man zufrieden sein könnte, von daher ist die Zinserhöhungsangst nach wie vor sehr groß. Und wird bekommen ja diese Woche Zahlen aus Amerika, neue Inflationsdaten und da schaut man natürlich ganz genau drauf." Bereits im vergangenen Jahr hatte das Technologieunternehmen Linde angekündigt, sich aus dem Deutschen Leitindex zurückzuziehen. In zwei Wochen, am 27. Februar soll es soweit sein. Was zieht das nach sich? "Wenn Linde dann - das muss man leider so sagen - notgedrungen sich lieber in Amerika notieren lässt und nicht in Deutschland, dann kommt natürlich dann eine neue Aktie rein, das wird wahrscheinlich die Commerzbank sein, man muss schauen, Rheinmetall wäre ja auch ein Kandidat. Aber Hauptsache wir haben wieder einen Dax, der attraktiv ist. Ist auch ok, wenn auch eine zweite Bank wieder dabei ist. Und mit Rheinmetall haben wir natürlich auch einen starken Zykliker, und das gehört zur Wahrheit dazu: Eine Zeitenwende, ein Sondervermögen Bundeswehr kommt natürlich Rheinmetall zugute. Das gehört zur Börsenwahrheit dazu." Linde geht, ein Platz wird frei. Besetzt wird der den Börsenregeln zufolge mit dem wertvollsten Unternehmen auf der jeweils aktuellen Rangliste, das noch nicht im Dax notiert ist und alle nötigen Bedingungen erfüllt. Die Commerzbank hatte sich zuletzt dafür in Position gebracht und dürfte Linde nachfolgen.

Mehr