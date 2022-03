STORY: Er übergebe seinen Social-Media-Kanal an Irina, die Leiterin des regionalen Perinatalzentrums in Charkiw in der Ukraine, wo sie Schwangeren bei der Entbindung helfe, so der frühere Fußball-Star David Beckham. Mit diesen Worten stellte er der Ärztin am Sonntag seine Reichweite auf Instagram zur Verfügung. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat auf der Foto- und Videoplattform mehr als 71 Millionen Follower. In Friedenszeiten sei sie Kinder-Narkoseärztin, so Irina, deren Nachname nicht genannt wurde. "Heute zeige ich, wie wir im Krieg arbeiten. Und ich erzähle, wer wir während dieser Kriegstage geworden sind", sagt sie. Charkiw wurde zuletzt mit am stärksten von russischen Truppen angegriffen. Die Ärztin postete Videos aus einem Keller, in den sich ihr zufolge schwangere Frauen und Mütter am ersten Tag der Invasion retteten. Sie teilte auch Bilder von Säuglingen, die von Sauerstoffgeräten abhängig seien, die Unicef zuvor gespendet habe. Beckham rief seine Anhänger ebenfalls auf, das UN-Kinderhilfswerk Unicef und dessen Arbeit in der Ukraine zu unterstützen.

Mehr