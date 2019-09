Der 30. Jahrestag des Mauerfalls nähert sich. In der Nacht vom 9. November 1989 wurde damals Geschichte geschrieben. Ganz in der Gegenwart die Promo-Tour des US-amerikanischen Schauspielers und Sängers David Hasselhoff. Und wenn er an die Zeit nach dem Mauerfall denkt, dann wird er geradezu emotional: "In dieser Nacht waren alle Familien wiedervereinigt. In dieser Nacht kamen alle miteinander klar. Und es wäre wirklich schön, wenn wir auch zurückkehren könnten in die Neujahrsnacht von 1989 und die Welt dazu bringen könnten, sich das anzuschauen." Der 67-Jährige war am Dienstag zu Gast in der deutschen Hauptstadt, um für sein Audible Hörbuch, dass am 3. Oktober auf den Markt kommen soll, die Werbetrommel zu rühren. "Up Against the Wall", so lautet der Titel des Thrillers, der in der Zeit des kalten Krieges spielt und eine Verwechslungsgeschichte von Hasselhoff mit einem Spion als Handlung hat.