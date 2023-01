STORY: Im Schweizer Wintersportort Davos beginnt diesen Montagabend das Weltwirtschaftsforum. So viele Teilnehmer wie noch nie werden dafür erwartet. Hauptthemen dürften der Klimawandel und der russische Angriff auf die Ukraine werden, der die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben hat. Deutlich mehr Ökonomen als bisher befürchten in diesem Jahr eine Rezession der Weltwirtschaft. Auch in diesem Jahr dürften viele der Teilnehmenden per Flugzeug anreisen. Umweltaktivisten kritisieren das. Mitglieder der Bewegung "Debt For Climate" blockierten am Montag Teile des privaten Flughafens St. Gallen-Altenrhein. Zu dem bis Freitag laufenden Treffen in den Schweizer Bergen werden dieses Jahr mehr als 2700 Führungskräfte aus 130 Ländern erwartet - darunter Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Finanzwelt sowie internationaler Organisationen. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EZB-Chefin Christine Lagarde haben zugesagt. Mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner werden zwei prominente Mitglieder der Bundesregierung am Dienstag Auftritte in Davos absolvieren. Kanzler Olaf Scholz wird am Mittwoch erwartet. Vor Ort gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen.

