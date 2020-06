Die Lufthansa fliegt aus dem Dax. Die durch die Coronvirus-Krise in Schieflage geratene Fluggesellschaft wird durch die Immobilienfirma Deutsche Wohnen aus dem Nebenwerte-Index MDAX ersetzt. Das teilte die Deutsche Börse am Donnerstag mit. Damit ist die Lufthansa das dritte Dax-Gründungsmitglied innerhalb von zwei Jahren, das aus der ersten deutschen Börsenliga absteigen muss. Seit 2018 mussten sich die Commerzbank und Thyssenkrupp aus dem Dax verabschieden. Die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown wirke wie ein Trendbeschleuniger in der Wirtschaft, sagt Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets: "Die Dinge, die zuvor gut liefen, der Bausektor, Immobilienentwicklung, da sind die Preise deutlich nach oben gegangen. Das zeigt sich jetzt, dass sich das eben auch beschleunigt im positiven Sinne. Bei der Lufthansa, der hat man immer vorgeworfen: Ihr habt trotz europäischer Marktstellung, die sehr satt ist, zu geringe Margen. Das zahlt sich jetzt auch im negativen Sinne aus. Das beschleunigt sich auch durch diesen Lockdown und das wird uns auch eine Weile noch begleiten, genau dieser Effekt, dass wir uns wie in einem Zeitraffer jetzt befinden." Die Lufthansa ist von der Corona-Krise hart getroffen, da der Passagierluftverkehr weltweit fast völlig durch die Reisebeschränkungen einbrach. Sie wird vom deutschen Staat mit bis zu neun Milliarden Euro Finanzhilfen vor der Insolvenz bewahrt. Seit Jahresbeginn brach der Aktienkurs um mehr als 40 Prozent ein - noch nie in der Firmengeschichte ging es innerhalb eines knappen halben Jahres so steil bergab. "Das Verlassen der Lufthansa und dass Deutsche Wohnen jetzt reinkommt, zieht Automatismen nach sich. Fonds, die den Dax abbilden, auch die deutsche Wirtschaft abbilden, werden zukünftig nicht mehr als Käufer für Lufthansa in dem Maße zur Verfügung stehen wie bisher. Eine gewisse Kursstütze geht raus, auch das Handelsvolumen bei Lufthansa wird zurückgehen." Mit der Deutschen Wohnen schafft es erstmals seit 14 Jahren wieder ein Unternehmen aus der Hauptstadt in den Dax. Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 Dax-Konzerne sind Börsenumsatz und Börsenwert eines Unternehmens. Die Veränderungen sollen zum 22. Juni wirksam werden.