Zum Auftakt der neuen Börsenwoche stand vor allem die Frage im Raum, ob es der Dax in diesen Tagen schaffen wird, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Oliver Roth, Finanzfachmann der Oddo Seydler Bank dazu am Montag in Frankfurt: "Also, die Stimmung an der Börse zurzeit ist gut. Die Berichtsaison hat sehr sehr gut angefangen. Gerade in Amerika. In Deutschland wartet man noch ein bisschen auf diese Zahlen. Wenn die allerdings nur ansatzweise so gut kommen, wie sie in Amerika gestartet sind, dann kann man durchaus optimistisch in diese Woche schauen. Und damit einhergehend wird dann auch das Allzeithoch fallen." Börsianer bezweifeln, dass der deutsche Leitindex seine bisherige Bestmarke von 13.596,89 Zählern bereits am Montag überspringen wird. Doch nach Einschätzung von Fachleuten könnten in dieser Woche unter anderem günstige Stimmungsindikatoren aus dem Euroraum und Deutschland dazu führen, dass mehr Risikofreude am Aktienmarkt herrscht. Und damit stehen die Chancen gut, dass der Dax in Kürze ein neues Allzeithoch schaffen wird.