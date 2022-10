STORY: Die deutschen Anleger halten sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank zurück. Der Dax trat beim Start in die Börsenwoche am Montag bei 13.245 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Der Blick der Investoren richtete sich vor allem auf die Frage, ob und wann die Fed das Tempo aus dem zuletzt rasanten Zinserhöhungskurs nehmen wird. Robert Halver von der Baader Bank: "Wir sind in einer sehr stabilen Seitenlage, wie ich finde. Wir haben zwar gewisse Volatilitäten, Schwankungsbreiten noch zu erwarten. Aber nicht mehr so gewaltig, dass es nach unten durchrauscht. Aber, umgekehrt muss man auch sagen, die Luft nach oben ist auch noch nicht rein. Da gibt es noch nicht die klaren Tendenzen zu sagen, jetzt kann ich nur noch und muss nur noch auf Aktien setzen. Dazu wäre zum Beispiel eine Sitzung der US-Notenbank sehr wichtig, die sagt, wir müssen nicht mehr diese wuchtigen Zinserhöhungen machen." Mit Sorge blickten die Anleger in Richtung China. Dort drohen durch die Welle neuer Corona-Lockdowns Probleme für westliche Konzerne und für die Lieferketten. Eine Abkehr von den strengen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie sei frühestens 2024 zu erwarten, sagten Experten.

Mehr