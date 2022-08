STORY: Der Dax hat seinen Erholungskurs zum Wochenstart fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag um 0,4 Prozent auf 13.848 Punkte. Die Anleger würde ihre Bedenken über Bord werfen, hieß es von Experten. Stattdessen würden positive Meldungen in den Vordergrund rücken. Dazu Oliver Roth von der Oddo BHF: "Wir sehen auf der Zinsseite ein relativ stabiles Umfeld. Nicht mehr auf dem Top-Level, das wir noch vor einigen Wochen hatten. Wir sehen einen Ölpreis, der tendenziell eher fällt. Und dazu natürlich Quartalszahlen, die positiv überraschen. Und all das zusammen gibt zunächst einmal Rückenwind für eine kurze Sommerrallye." Bei den Einzelwerten schoss Hello Fresh mit einem Kursplus von bis zu rund zehn Prozent an die Dax-Spitze. . Konzernchef Dominik Richter bestätigte, bis 2025 die Umsatzmarke von zehn Milliarden Euro knacken zu wollen. Dagegen drehten die Titel von Henkel nach den Quartalszahlen ins Minus und büßten bis zu 2,2 Prozent ein. Thema an der Börse war auch die kommende Gas-Umlage: "Das wird für viele Bürgerinnen und Bürger ein großes Problem werden. Gerade auch im Hinblick auf das zweite Halbjahr, bei dem Thema Konsum, weil da wird deutlich weniger Geld in der Tasche sein. Und ab heute wird man ein Stück weit zumindest einschätzen können, wie wenig das in der Zukunft sein wird." Haushalte und Industrie müssen ab Oktober eine Gas-Umlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen. Das Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Netzbetreiber, Trading Hub Europe legte die Berechnung am Montag vor. Für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt ergibt sich damit eine Zusatzbelastung von rund 480 Euro im Jahr ohne Mehrwertsteuer.

