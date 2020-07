Nach Gewinnmitnahmen in der vergangenen Woche haben die Anleger zum Handelsstart in der neuen Woche den Wiedereinsteig in den Markt getestet. Der deutsche Leitindex Dax stieg zur Eröffnung 0,2 Prozent auf 12.866 Punkte und baute die Gewinne nach guten Zahlen des Ifo-Instituts weiter aus. Demnach verbessert sich die Stimmung bei den Unternehmern. Nach Einschätzung des Instituts sei im Sommerquartal eine Rückkehr zum Wachstum möglich. Die Anleger seien dennoch zwiegespalten, sagt Rober Halver von der Baader-Bank: "Auf der einen Seite: Die Fallzahlen der Corona-Epidemie nehmen wieder zu. Das liegt auch daran, dass deutlich mehr getestet wird. Auf der anderen Seite stellen wir aber fest, dass die Konjunkturdaten, auch die Frühindikatoren, schon sehr robust reinkommen. Und zum Beispiel eine SAP ein tolles Ergebnis für das zweite Quartal abgeliefert hat. Und in dieser Gemengelage wird sich der Dax ein bisschen rauf und ein bisschen runter bewegen. Aber ich glaube keine dramatischen Auswirkungen nach unten oder nach oben. Die sind nicht zu erwarten." Laut Ifo-Institut berichten Einzelhändler und Großhändler von deutlich besseren Geschäften. Die Industrie brauche dagegen ein bisschen länger, um aus der Krise zu kommen. Auch die Exporterwartungen legten leicht zu. Trotz Corona-Pandemie gehe es in vielen Länder aufwärts. In Spanien und Italien sei die Industrieproduktion gestiegen.