Die Aussicht auf eine längerfristig lockere US-Geldpolitik hält die Kurse am deutschen Aktienmarkt hoch. Der Dax bröckelte zwar am Montag um 0,2 Prozent auf 15.368 Punkte ab, lag damit aber nur rund 130 Zähler unter seinem Rekordhoch vom April. Hierbei wirkten die enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag noch nach. Statt der erhofften knapp einer Million Stellen schufen die US-Firmen im April nur 266.000 neue Jobs. Analysten sehen in dieser Entwicklung eine Bestätigung dafür, dass die US-Notenbank Fed nicht viel verändern wird. Der Druck, die Zinsen früher zu erhöhen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern, sei gesunken. Robert Halver von der Baader Bank: "Die Stimmung hier am deutschen Aktienmarkt ist recht gut. Wir haben ja gesehen, die Arbeitsmarktdaten in Amerika sind nicht in den Himmel gewachsen. Das heißt, die Notenbank muss jetzt nicht restriktiv werden. Das würde sie ohnehin nicht. Aber allein schon von der rein Verbal-Erotik ist man da ja sehr vorsichtig, weil es ja das Mega-Thema der letzten zehn Jahre gewesen ist. Das ist positiv. Die Berichtssaison, es kommt nicht mehr so viel. Aber das, was kommt ist von der Ausblicksseite so positiv, dass man auch hier keine Angst haben muss." Unterdessen stieg der Preis für Kupfer um bis zu 3,2 Prozent auf ein Rekordhoch. Die erwartete Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie treibe die Nachfrage, sagten Rohstoff-Experten. Gleichzeitig sei das Angebot knapp. Andere Industriemetalle wie Zinn, Zink oder Aluminium waren jeweils so teuer wie seit Jahren nicht. Gefragt war auch Rohöl. Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gehörte BioNTech. Die Aktien der Pharmafirma schossen um fast zwölf Prozent nach oben. Das Unternehmen baut ein Werk in Singapur auf und plant mit dem chinesischen Unternehmen Fosun Pharma ein Joint Venture zur Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen.

