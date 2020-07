Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich die Laune auch vom zähen Ringen auf dem EU-Sondergipfel um das billionenschwere Finanzpaket der Europäischen Union nicht verderben lassen. Der Dax fiel zur Eröffnung am Montag zwar leicht, drehte im weiteren Handelsverlauf aber ins Plus. Auch wenn noch kein Durchbruch bei den Verhandlungen erzielt wurde, gab es in der Nacht erste Annäherungen im Streit über den geplanten Aufbaufonds und den künftigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Robert Halver von der Baader Bank glaubt an eine Einigung in Brüssel: "Europa gibt kein gutes Bild ab. Man muss ja auch in Richtung Russland, USA und China schauen. Die freuen sich natürlich, wenn Europa Schwäche zeigt. Und Europa zeigt große Schwächen, man hält nicht zusammen. Wir sind kein Hegemon, das ist sehr negativ. Aber, zum Schluss wird man einen windigen Kompromiss finden. Was Europa kann, sind windige Kompromisse." Die Liste der Dax-Verlierer führte in den ersten Handelsminuten erneut Wirecard mit einem Minus von mehr als acht Prozent an. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier sollen in der kommenden Woche im Finanzausschuss zum Wirecard-Skandal Stellung nehmen. Die Obleute der Bundestagsfraktionen verständigten sich am Montag in einer Telefonkonferenz auf eine Sondersitzung am 29. Juli, zu der der Ausschuss in Berlin zusammenkommen will.